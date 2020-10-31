Сараево, , 00:31 — REGNUM В Боснию и Герцеговину с начала 2020 года въехало чуть более 13 тысяч нелегальных мигрантов, что почти вдвое меньше, чем в 2019 году, объявили 30 октября в министерстве безопасности страны. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Согласно данным, собранным боснийской службой по делам с иностранцами, с начала года на границе было зафиксировано 13 683 мигранта, которые при этом выразили желание обратиться за убежищем в Боснии и Герцеговине. Хотя, как правило, это довольно редкий случай, и большинство из них стремится как можно скорее продолжить путь в страны Европейского союза.

Согласно данным гуманитарных и охранных агентств Боснии и Герцеговины в центрах приёма мигрантов в настоящее время проживает 6377 мигрантов.