Москва, , 08:26 — REGNUM Заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о введении ограниченного карантина на территории Германии со 2 по 30 ноября 2020 года вызвало бурное обсуждение среди пользователей сети. Граждане выразил и своё мнение 30 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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«Там закроют только театры, кинотеатры, салоны красоты, СПА, фитнес-центры. А общепит будет работать на вынос. Основная масса предприятий и организаций, как я поняла, будет работать. Да и какой смысл в закрытии? Весной все страны, кроме Швеции и Белоруссии закрылись, и что это дало? Ковид никуда не делся. И не денется. Ну, закроет Германия на месяц или два заведения из сферы развлечений и услуг. Открываться все равно придётся. Ковид как был, так и останется. Что ж теперь, годами сидеть на карантине?», — задаётся вопросом пользователь под псевдонимом «Незнакомка».

Многие отметили тот факт, что, несмотря на ужесточение мер по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции, в Германии имеется сильная материальная поддержка населения, оставшегося на время карантина без дохода.

«В Германии хоть люди под материальной защитой. 432 евро на одного взрослого человека, не считая различных доплат на аренду жилья и т.д. Если закроют людей на карантин в России, то это будет плачевная ситуация», — считает Наталья С.

Другие высказали своё непонимание ситуации, когда страны Европы принимают решения, которые наносят ущерб своей экономике. По видению комментаторов, не всё население Германии, к примеру, согласно с таким подходом руководства страны.

«Вопрос ко всем руководителям стран Европы и не только. А за лето, что вы сделали, чтобы не было коллапса осенью? Ведь все принимали меры и иногда жесткие. А результат то где? Почему вы готовы опускать экономики своих стран? Кому это нужно? По всей Европе протесты против ограничений, значит, что-то не так? Значит кто — то этого желает и хочет», — высказал предположение пользователь «Владимир 2».

Напомним, 30 октября канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о введении ограниченного карантина на территории Германии со 2 по 30 ноября 2020 года.