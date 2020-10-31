Белвью, США, , 00:18 — REGNUM Режиссёр проекта Destiny 2 Люк Смит сказал, что новые дополнения многопользовательской игры уже не будут таким масштабными, как Forsaken. Об этом 30 октября сообщил портал GamesRadar.

Он ответил на вопрос об объёме Beyond Light во время онлайн-трансляции, которая прошла после публикации анонсирующего трейлера дополнения.

«Я просто буду откровенен: оно не такое большое, как Forsaken, — сказал Смит, — мы — одна команда, которая работает на дому».

При этом разработчик отметил, что Beyond Light будет всё же больше, чем Shadowkeep, релиз которого состоялся в 2019 году.

«Европа совершенно новая, мы создали совершенно новые подклассы с помощью Stasis, у нас есть куча новых игрушек, которые геймеры могут найти», — сообщил режиссёр.

Смит также заявил: маловероятно, что команда Bungie с её текущим бюджетом и сроками разработки когда-нибудь снова представит что-то схожее с Forsaken по масштабу.

Релиз Destiny 2: Beyond Light запланирован на 10 ноября 2020 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что в рамках этого дополнения студия Bungie впервые за долгое время изменит такого персонажа, как Паук.

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