Загреб, 31 октября 2020, 00:30 — REGNUM Мэр Загреба Милан Бандич 30 октября заявил, что меры Национального штаба по борьбе с эпидемией коронавируса — достаточны. Но при этом он выразил недовольство тем, что их не соблюдают все граждане, поэтому он обратился к ним, чтобы призвать их «ответственности, благоразумию и гуманности». Несмотря на то что он указал, что на данный момент в Хорватии все находится «под контролем», он также выразил опасения по поводу возможного краха системы здравоохранения страны. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.
Он призвал граждан Хорватии придерживаться мер социальной дистанции, носить маски и дезинфицировать руки.