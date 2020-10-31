Москва, , 08:16 — REGNUM Предложение ввести новую систему начисления пенсий «по рангам», а также возобновить отчисления работников на будущую пенсию со своей зарплаты, со стороны первого зампреда комитета Госдумы РФ по экономической политике Сергея Калашникова, вызвало споры в сети. Граждане оставили соответствующие комментарии 30 октября в сервисе Яндекс.Новости.

«Ранги, баллы, коэффициенты, индексации — все это придумывают для удержания нас в зоне ложных ожиданий. Я 20 лет отработала на Севере, получаю пенсию ниже прожиточного минимума и мне собес доплачивает 1050 рублей к пенсии. Так что же я заработала — пенсию или пособие по бедности? Пособие по бедности я получаю. Нет в России пенсий. Утонули мы во лжи! А ложь ведёт к краху!», — пишет Елена И.

Многие были возмущены тем, что людям собираются присваивать ранги. Граждане уверены, что такая система приведёт только к усугублению и без того несправедливой системы начисления пенсий.

«А давайте внесите законопроект, в котором при рождении будут присваивать ранг, наносить на руку тату или штрих код, на котором будут отображены, в какой семье родился ребенок. Если в богатой семье, то ему можно все, сбивать людей, сорить деньгами, плевать на законы, а если в простой семье, то никаких прав не имеет, и все по минимуму, начиная с обучения. Просто приведите реалии жизни к логическому законопроекту. А то все кружите вокруг, да около, не знаете, как сформулировать неравенство в обществе», — написал Сергей И.

Другие предложили обратиться за опытом в пенсионной сфере к иностранным государствам и перенять их наработки. Пользователи считают, что российские законодатели не в силах разработать достойную пенсионную систему для граждан страны.

«Раз у самих законодателей ничего не получается с начислением пенсий, чего проще изучить зарубежные системы пенсионных накоплений. Перенять понравившийся опыт, а не метаться из стороны в сторону через каждые несколько лет. А ранги… Кто был богат, станет еще богаче. Сидеть в галстуке под кондиционером еще тот тяжелейший труд. Естественно, пенсия будет высшего ранга. Даже не сомневаюсь», — поделилась Евгения Б.

Другие решили повременить. По мнению этих комментаторов, пока не совсем ясно, что из себя представляет данная инициатива. Возможно, она не так уж и плоха, считают комменаторы.

«А я бы не возмущался раньше времени. Вы все знаете, как вам она начисляться будет? Реально разбираетесь в этом вопросе? Я, слава Богу, пока работаю и до неё родимой лет пятнадцать. Но из чего и как она составится — понятия не имею, тёмный лес. К тому же, если её индексировать станут за трудовые заслуги, так сказать, — тоже не вижу ничего плохого. Брат на вредном производстве всю жизнь проработал, вышел на пенсию и получает столько же, сколько его сосед — тунеядец», — пишет Лёха И.

Напомним, 29 октября первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников предложил ввести новую систему начисления пенсий «по рангам», а также возобновить отчисления работников на будущую пенсию со своей зарплаты.