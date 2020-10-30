Подгорица, , 23:33 — REGNUM Торжественное празднование дня парламентаризма в Черногории, которое должно было состояться 31 октября на площади перед зданием парламента, было отложено из-за эпидемии коронавируса. На церемонии должен был выступить председатель парламента Черногории Алекса Бечич. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti 30 октября.

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День парламентаризма отмечается каждый год 31 октября. В этот день в 1906 году в Цетине был образован народный парламент Черногории.

Церемония в этом году посвящена, как было объявлено, сотрудникам парламента Черногории.