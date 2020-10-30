Лима, , 22:52 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,5 произошло 30 октября на территории Перу. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGC).

Как уточняется, подземные толчки были зафиксированы в 18:24 UTC (21:24 мск). Эпицентр землетрясения находился в 50 километрах к северо-востоку от населённого пункта Оксакампа, столицы одноимённой провинции. Очаг подземных толчков залегал на глубине 45,3 километра.

Сведений о возможных пострадавших и разрушениях к настоящему времени не поступало.