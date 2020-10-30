Брюссель, , 22:45 — REGNUM В Бельгии будут повторно введены карантинные меры из-за осложнения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил 30 октября премьер-министр страны Александр де Кроо.

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По его словам, данное решение принято в связи с тем, что многие больницы королевства уже переполнены пациентами с COVID-19. При этом наблюдается дефицит медицинских работников, в связи с чем объявлена мобилизация всех лиц с медицинским образованием, включая пенсионеров, студентов и преподавателей.

Сообщается, что в Бельгии до 16 ноября будут продлены школьные каникулы. Также приостанавливается работа всех магазинов за исключением продовольственных, закрываются парикмахерские, вводится повсеместный режим удалённой работы. Границы страны пока остаются открытыми, но гражданам настоятельно рекомендовано воздержаться от поездок.

В целом, как отмечается, в стране вводятся практические такие же жёсткие карантинные меры, какие действовали весной текущего года.

Напомним, ранее о возвращении ограничительных мер из-за новой волны коронавируса объявил ряд других стран Евросоюза, включая Германию и Францию.