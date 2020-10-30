Москва, , 22:27 — REGNUM В пятницу, 30 октября, в Москве на площадке ВДНХ прошли финальные испытания и завершился первый сезон Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — совместного проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ).

В первый день финала к его участникам в онлайн-формате обратился заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко: «Для России с ее географическим, историческим, культурным и кулинарным разнообразием развитие туристической отрасли и, прежде всего, нашего внутреннего туризма — одна из самых ключевых задач, приоритет, на котором сейчас сконцентрирован наш фокус внимания. Ведь почти 60 процентов населения нашей большой страны никогда не выезжали за пределы своего региона. И конечно, это надо менять. Это огромный потенциал, его нужно использовать. Для этого разрабатывается Национальный проект в сфере туризма, у которого амбициозные цели. В ближайшие 10 лет как минимум нужно будет удвоить количество поездок граждан внутри страны, количество рабочих мест увеличится с 2 млн до 5 млн, и, конечно, вклад нашей туристической отрасли в ВВП страны удвоится. Так что работы очень много, и в индустрии гостеприимства очень нужны такие люди, как вы — креативные, с новыми компетенциями, с навыками и, самое главное, с идеями, те, кто сможет предложить новые форматы и решения, чтобы этот прорыв совершить».

В течение двух дней участники конкурса прошли заключительные оценочные испытания и представили свои проекты в сфере туризма и гостеприимства.

«Конкурс направлен на решение двух основных задач: во-первых, на поиск людей, которые хотят реализовать себя в этой сфере. Во-вторых, на поиск проектов в области туризма, прежде всего, внутреннего туризма. И проекты, которые мы сегодня увидели, очень интересные, хорошо проработанные. Уверен, они будут развивать нашу туристическую отрасль», — прокомментировал финал конкурса генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Мы приняли решение, что конкурс «Мастера гостеприимства» будет продолжаться. Как и в других проектах, которые реализуются на платформе «Россия — страна возможностей», перед запуском нового сезона мы обязательно проанализируем обратную связь от участников, от экспертов, от наших партнеров. Мы уже успели пообщаться с наставниками конкурса, попросили их дать свои предложения о том, что можно изменить, что можно улучшить, поэтому изменения в конкурсе точно будут. Мы хотим его сделать еще более практичным, предоставить больше возможностей участникам, но как это будет происходить, мы будем решать по окончании конкурса с участием всех, кто принимал в нем активную роль», — добавил Алексей Комиссаров.

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