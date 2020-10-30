Анкара, , 21:54 — REGNUM В Турции за последние сутки зафиксировано 2322 новых случая заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 373 154. Такие данные приводит 30 октября министерство здравоохранения страны.

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Сообщается также, что за сутки в больницах Турции скончались ещё 78 пациентов с COVID-19, общее число летальных случаев возросло до 10 177.

За весь период с начала пандемии в стране излечились более 322 тысяч пациентов, в том числе 1703 человек — за последние 24 часа.

Напомним, днём ранее турецкие власти сообщали о 2319 случаях заражения коронавирусом и 72 скончавшихся больных за сутки.

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