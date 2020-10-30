Посёлок городского типа Грибановский, Воронежская область, , 21:47 — REGNUM Авария с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля произошла вечером 30 октября на территории Грибановского района Воронежской области, сообщила ИА REGNUM руководитель ГУ МВД по региону Наталья Куликова.

ДТП произошло около 20:23 на 423 км автодороги «Курск-Саратов». На момент аварии в автобусе находились 13 человек.

В результате аварии один человек погиб на месте. Ещё один получил травмы. По данным ГУ МЧС по региону, пострадавших девять, одного деблокировали силами пожарно-спасательного подразделения. Все пострадавшие доставлены в медучреждение.

Обстоятельства и причины аварии выясняются.