Анкара, , 21:06 — REGNUM Произведённая в Турции вакцина от коронавирусной инфекции может начать применяться в стране весной 2021 г., заявил 30 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении, опубликованном в Twitter.

Эрдоган «Мы надеемся, что весной следующего года добьёмся того, что сможем применять нашу собственную вакцину».

При этом турецкий лидер отметил, что Анкара также присматривается к российским вакцинам от коронавируса и к работе Китая и Соединённых Штатов в этом направлении.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале октября турецкий минздрав проинформировал о начале испытания трёх вакцин от коронавирусной инфекции. Добавим, что российскую вакцину от COVID-19 турки начали испытывать в середине сентября.

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