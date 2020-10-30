Женева, Швейцария, 30 октября 2020, 20:59 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 505 756 новых случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем за весь период с начала пандемии. Об этом сообщает 30 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Лаборатория по исследованию на коронавирус
Лаборатория по исследованию на коронавирус
Governo do Estado de São Paulo

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Как уточняется, всего в мире выявлено уже 44 888 869 инфицированных коронавирусом.

Сообщается также, что за сутки в ВОЗ поступили данные о ещё 7009 скончавшихся больных COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 1 178 475.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 479 417 случаях заражения и 7126 скончавшихся пациентах с коронавирусом за сутки.