Неаполь, Италия, 30 октября 2020, 20:52 — REGNUM Всех живущих в Кампанье (Неаполь) анестезиологов-пенсионеров зовут вернуться к работе, сообщили представители региональной администрации в пятницу, 30 октября.
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В стране идет «война» с эпидемией, отметили руководители региона.
В такой ситуации каждый должен вносить свой вклад, добавили они.
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