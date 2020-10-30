Улан-Батор, , 20:48 — REGNUM В связи с высоким риском распространения коронавирусной инфекции правительство Монголии 30 октября решило полностью закрыть погранпереходы Боршо и Цагааннур на неопределенный срок.

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У двух граждан РФ, дальнобойщиков, прибывших через погранпереходы Цагааннур аймака Баян-Ульгий и Боршо аймака Увс, был выявлен коронавирус.

«Мы связались с российской стороной, дальнобойщики вернулись в Россию. Близких контактов не было. 28 человек, которые обслуживали этих водителей, когда они пересекли государственные границы, изолированы и находятся под медицинским наблюдением», — заявил вице премьер Монголии Янгугийн Содбаатар.