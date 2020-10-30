Венеция, Италия, , 20:47 — REGNUM В ближайшее время в регионе Венето (Венеция) будут открыты десять новых медицинских центров по борьбе с коронавирусом, заявил в пятницу, 30 октября, глава региона Лука Дзайа.

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Он отметил, что понимает: жителям Венето вряд ли будет приятно услышать такое сообщение.

Однако выбора нет, ситуация слишком серьёзна, добавил губернатор.

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