Неаполь, Италия, , 20:37 — REGNUM Со 2 по 14 ноября 2020 года детские сады региона Кампанья (Неаполь) будут закрыты, заявил в пятницу, 30 октября, губернатор Винченцо Де Лука.

Измерение температуры ребенку перед входом в образовательное учреждение (сс) Dan Gaken

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Ранее аналогичное решение было принято и в отношении всех школ региона.

Кроме того, в Кампанье действуют и другие ограничения, в частности, запрет на перемещения между муниципалитетами.

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