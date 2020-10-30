Анкара, 30 октября 2020, 20:37 — REGNUM Власти Турции готовы всячески поддержать пострадавших от землетрясения, заявил 30 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Своё видеообращение он разместил в Twitter.
По данным Эрдогана, число погибших достигло 12, пострадавших — 438.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате землетрясения магнитудой 6,6 в Эгейском море 30 октября наиболее пострадала провинция Измир. Вечером того же дня произошло ещё одно землетрясение — магнитудой 5,1.
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