Рим, , 20:23 — REGNUM По данным на вечер пятницы, 30 октября, в Италии умерли 38 321 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 199 (днем ранее — на 217), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Выздоровели 283 567 человек, за сутки этот показатель увеличился на 4285 (днем ранее — на 3878).

Число подтвержденных носителей выросло на «рекордные» 31 084 (днем ранее — на 26 831).

Было проведено чуть более 215 тысяч тестов, положительный результат — у 14,45% (накануне — 13,32%).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 647 674. В настоящее время заражены 325 786 человек — на 26 595 больше, чем днем ранее, это самый высокий показатель за всё время эпидемии.

Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) снова стало расти в начале августа 2020 года. С этого времени оно увеличилось в 27 раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.