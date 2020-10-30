Курган, , 20:21 — REGNUM В курганских инфекционных госпиталях лечение пациентов с COVID-19 идёт в строгом соответствии с методическими рекомендациями, которые существуют на сегодняшний день. К такому выводу пришли челябинские врачи, которые работают в регионе, сообщает пресс-служба главы региона.

Беспокойные будни «горячей линии» Министерства здравоохранения Челябинской области Zdrav74.ru

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В составе медицинской бригады: главный анестезиолог-реаниматолог города Челябинска Михаил Ермаков, главный внештатный токсиколог Минздрава Челябинской области Виталий Казарцев и другие.

«Проблем с качеством оказания помощи мы не увидели. Проблемы больше кадрового обеспечения. То, что видно невооруженным взглядом — врачей не хватает, врачи работают на износ, что реаниматологи, что врачи, работающие в палатах, и здесь, естественно, необходима помощь в подкреплении кадрового состава», — отметил главный пульмонолог Челябинска Владимир Антонов.