Лондон, , 20:18 — REGNUM Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом выросло в Британии за сутки на 24 405, сообщает 30 октября минздрав страны.

За истекшие сутки скончались 274 пациента с диагнозом COVID-19, следует из данных ведомства.

Днем ранее было заявлено о 23 065 новых случаях заражения, умерли 280 пациентов.

Всего с начала пандемии заражение коронавирусом было выявлено у 989 745 жителей Британии, из них скончались 46 229.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение последних нескольких месяцев в Британии отмечен заметный рост числа новых случаев заражения и летальных исходов.

Правительство ввело строгий карантин, людям предписано работать из дома, а встречи членов разных семей практически полностью запрещены.

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