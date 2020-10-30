Женева, Швейцария, , 19:59 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена негативными последствиями COVID-19, которые могут проявляться у переболевших в долгосрочной перспективе. Об этом заявил 30 октября генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

"Реальное беспокойство вызывает широкий спектр симптомов, которые меняются и часто усиливаются со временем и могут затронуть любую из систем организма», — сказал он на пресс-конференции в Женеве.

Как отметил глава ВОЗ, у перенёсших коронавирус впоследствии могут наблюдаться поражения основных органов, включая лёгкие и сердце, и такие последствия, как затруднения в дыхании, воспаления, кашель и утомляемость.

Напомним, согласно данным ВОЗ, во всём мире выявлено уже почти 45 миллионов случаев заражения коронавирусом, свыше 1,17 миллиона больных скончались.