Салехард, 30 октября 2020, 19:30 — REGNUM На Ямале матери, имеющие пять и более детей и постоянно проживающие на территории ЯНАО, получат выплату ко Дню матери. Размер помощи составляет 1038 рублей на каждого ребенка, сообщает департамент по труду и социальной защите населения.
Многодетные матери, которые не состоят на учёте в департаменте как получатели ежемесячных социальных выплат, могут обратиться в МФЦ до 1 ноября.
Состоящим на учёте материальная помощь будет выплачена в беззаявительном порядке.