Салехард, , 19:30 — REGNUM На Ямале матери, имеющие пять и более детей и постоянно проживающие на территории ЯНАО, получат выплату ко Дню матери. Размер помощи составляет 1038 рублей на каждого ребенка, сообщает департамент по труду и социальной защите населения.

Многодетные матери, которые не состоят на учёте в департаменте как получатели ежемесячных социальных выплат, могут обратиться в МФЦ до 1 ноября.

Состоящим на учёте материальная помощь будет выплачена в беззаявительном порядке.