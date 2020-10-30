Афины , , 19:06 — REGNUM О своём звонке турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с землетрясением в Эгейском море написал 30 октября греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис в Twitter.

Мицотакис «Только что я позвонил президенту Эрдогану, чтобы принести соболезнования в связи с трагической гибелью людей из-за землетрясения, которое затронуло обе страны».

Он добавил, что конфликты между странами не означают, что в тяжёлые времена они не могут сплотиться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате землетрясения в турецкой провинции Измир погибли шесть и пострадали более 200 человек. Землетрясение затронуло и Грецию, где на острове Самос погибли два человека.

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