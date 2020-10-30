Париж, , 18:58 — REGNUM Париж готов оказать помощь Греции и Турции, пострадавшим в результате землетрясения. Об этом заявил 30 октября министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Полная солидарность с греческим и турецким населением. Мы на их стороне и готовы мобилизоваться, чтобы оказать им необходимую помощь», — написал он в своём микроблоге в Twitter.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло сегодня у берегов турецкого Измира, подземные толчки ощущались также на близлежащих греческих островах.

Согласно последним данным, в результате удара стихии погибли по меньшей мере шесть человек, более 250 человек пострадали. Землетрясение также привело к многочисленным разрушениям.