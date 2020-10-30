Пекин, , 18:57 — REGNUM На открытом заседании Совета Безопасности ООН, посвященном вопросам мира и безопасности в связи с положением женщин, постоянный представитель КНР Чжан Цзюнь указал на то, что в текущем году много юбилейных дат знаковых международных мероприятий, связанных с данным кругом вопросов. Как сообщает 30 октября Синьхуа, среди них китайский дипломат выделил 25-летие проведения в Пекине Всемирной конференции по положению женщин, а также 20-летие резолюции ООН 1325 о женщинах, мире и безопасности.

Чжан Цзюнь отметил постоянный рост влияния китайских женщин и их роль в защите мира и безопасности. Так, тысячи китаянок за эти годы приняли участие в миротворческих акциях ООН, а также внесли вклад в разрешение этой проблемы, находясь на различных постах в структурах ООН.

Дипломат подчеркнул готовность КНР и дальше совместно с международным сообществом продвигать женскую повестку в мире и содействовать достижению гендерного равенства.