Мурманск, , 18:30 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин отметил наградами работу мурманских волонтеров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, 21 человек — добровольцы и организаторы движения — получили из рук главы региона медали и грамоты главы государства «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе».

Медали для волонтеров Gov-murman.ru

"Жизнь показала, что в самое непростое для нашей страны, нашей области время наши люди умеют по-настоящему мобилизоваться — без всяких лишних призывов и дополнительных разнарядок, просто пойти и помочь», — подчеркнул губернатор Андрей Чибис, вручая награды добровольцам.

Напомним, общероссийская акция взаимопомощи #МыВместе была запущена 21 марта одновременно с началом периода всеобщей самоизоляции. Целью акции было оказание помощи пожилым и одиноким людям. В Мурманской области к движению «Мы вместе» присоединились 700 волонтеров из 17 муниципальных образований. Было обработано и выполнено 17 600 заявок об оказании помощи. Обратившимся за поддержкой людям передано более 14 000 продуктовых наборов.