Ханты-Мансийск, , 18:30 — REGNUM В Югре дистанционно работают более 36 тысяч человек, или 6,1% от средней численности работников. Об этом сообщает департамент труда и занятости населения ХМАО.

Удалённая работа применяется в 827 организациях региона. В государственных органах власти дистанционно работают 12% от общего числа чиновников, в муниципальных — 19,7%. В 6163 частных предприятиях на «удалёнку» отправлены 9% сотрудников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе есть техническая возможность для перевода на дистант до 50% чиновников. Об этом заявляла глава Югры Наталья Комарова.

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