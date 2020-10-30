Архангельск, , 18:20 — REGNUM В Архангельской области создан необходимый запас тест-систем для выявления коронавируса SARS-CoV-2. Об этом на брифинге сообщила замминистра здравоохранения региона Татьяна Русинова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Тест-системы на коронавирусную инфекцию 75.ru

«На сегодняшний день запас составляет более 106 тысяч», — сообщила она.

Русинова отметила, что в области ежедневно проводится от трех до четырех тысяч исследований на коронавирус. Это, по ее словам, полностью покрывает потребность региона. Всего с начала пандемии в Архангельской области было обработано более 300 тысяч тестов.

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Отметим, что исследования на коронавирус SARS-CoV-2 проводят в десяти лабораториях региона.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Архангельской области было выявлено 334 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.