Москва, , 18:10 — REGNUM В Москве на ВДНХ завершается финал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Проект реализуется совместно с президентской платформой «Россия — страна возможностей» и Общенациональным Союзом Индустрии Гостеприимства (ОСИГ).

В течение двух дней участники, 186 финалистов из 53 регионов, проходят заключительные оценочные испытания и представляют свои работы в сфере туризма и гостеприимства. Победители, а их будет 50, получат экспертные комментарии своих проектов, образовательные и поощрительные призы.

На участие во всероссийском конкурсе «Мастера гостеприимства», стартовавшем 13 ноября 2019 года, было подано 20 935 заявок. Цель проекта — раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов индустрии гостеприимства.

Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого».

Проекты конкурса «Мастера гостеприимства» из Калининградской и Самарской областей, Краснодарского края и из Башкирии одобрены администрациями своих регионов и получат поддержку.

«От Калининградской области в финале конкурса «Мастера гостеприимства» принимают участие три проекта, и мы поддерживали их с самого начала. В первую очередь это инклюзивный проект Светланы Нигматуллиной «Путешествие мечты», в реализации которого министерство культуры и туризма Калининградской области принимало участие с самого начала, мы помогали его запускать. Далее — специальный софт для рестораторов и отельеров, созданный для получения обратной связи. Это проект, с которым мы познакомились на полуфинале «Балтика», которые не так давно проходил у нас в Светлогорске. Мы его немного доработали, подсказали, каким образом следует его доработать, чтобы он стал более клиентоориентированным. И часть проекта фестиваля «Лесная сказка», в котором речь идет о создании парка деревянных скульптур. Он уже проходил у нас в Калининградской области в 2018 году, и еще во время полуфинала «Балтика» мы объявили, что даем этому проекту грантовую поддержку в объеме одного миллиона рублей для реализации его на территории Национального парка «Куршская коса», — рассказал журналистам министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.