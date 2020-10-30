Севастополь, , 17:54 — REGNUM Около 200 военных строителей и десятки единиц техники планируется дополнительно направить для строительства объектов водоснабжения Севастополя. Об этом 30 октября в ходе поездки в Севастополь заявил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин, сообщили в пресс-службе правительства города.

«Военные развернулись за короткий срок. Считаю, что Михаил Владимирович принял правильное управленческое решение — привлечь именно военных. Но считаю, что работы еще очень много. Ждем от них дополнительной мобилизации еще порядка 200 человек и десятков единиц техники. Договорились, что будем контролировать видеокамерами каждодневное присутствие рабочих на объекте. Надеюсь, что взятые на себя сроки военными будут выполнены», — отметил Марат Хуснуллин.

Марат Хуснуллин находится в Севастополе с двухдневной поездкой по поручению президента РФ, чтобы проконтролировать строительство объектов водоснабжения в городе-герое. В ходе визита вице-премьер осмотрел строительные площадки водозабора и водовода из реки Бельбек в Днепровский водовод, проект переброски воды из Кадыковского карьера, подлежащие замене сети водопровода.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос водоснабжения Севастополя и Крыма обострился в 2020 году из-за засушливой погоды, в частности, существенно сократились запасы воды в Чернореченском водохранилище.