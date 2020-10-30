Санкт-Петербург, , 17:38 — REGNUM Правоохранительные органы Санкт-Петербурге проконтролируют, чтобы улица Рубинштейна в выходные и праздничные дни была пешеходной. Об этом 30 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Улица Рубинштейна Дарья Драй © ИА REGNUM

По поручению губернатора Александра Беглова дорожная ситуация на «главной барной улице» города взята на особый контроль органами власти и правопорядка. Это было сделано после многочисленных жалоб местных жителей на скопление припаркованных машин и автомобильные пробки.

«На этой популярной среди горожан и гостей улице необходимо навести порядок», — заявил Беглов.

Напомним, с 20 октября на улице Рубинштейна введен запрет на движение транспорта в выходные дни — с 22:00 пятницы до 08:00 субботы, и в эти же часы — в ночь с субботы на воскресенье.

Кроме того, в праздничные дни движение автотранспорта запрещено 24 часа в сутки. Установлены соответствующие знаки — 3.2. «Движение запрещено» и 8.5.1 «Субботние, воскресные и праздничные дни».

Очередная проверка состоится завтра, 31 октября, предупредили в Смольном.

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