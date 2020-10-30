Брянск, , 17:23 — REGNUM Последнюю балку на первом из двух мостов, которые возводятся в рамках строительства новой дороги — защитной дамбы, уложили строители 30 октября в Брянске. Работа идёт с опережением графика, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Длина первого моста через реку Снежеть 102 м. Он состоит из четырёх пролётов с 80 балками. Укладывать конструкции начали 8 сентября и планировали завершить эти работы в феврале 2021 года. Железобетонные конструкции изготавливал белгородский завод, теперь мостостроители смогут приступить к бетонным работам и постараются закончить их до заморозков. Готовность моста уже превышает 60%.

Новая дорога протяжённостью 5,4 км соединит Фокинский и Володарский районы. Её возводят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».