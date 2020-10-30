Архангельск, , 17:18 — REGNUM В оперативном штабе по противодействию новой коронавирусной инфекции в Архангельской области сменили главу.

Как сообщили в правительстве региона, руководителем штаба назначен председатель правительства региона Алексей Алсуфьев. Возглавлявший до сих пор штаб Артем Вахрушев стал его заместителем.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября отставки Вахрушева с поста главы штаба потребовали архангельские предприниматели. Они заявляли, что он не способен конструктивно вести диалог с общественностью.