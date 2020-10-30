Москва, , 17:18 — REGNUM В пятницу, 30 октября Общероссийский народный фронт на пресс-конференции в Интерфакс представил результаты независимого анализа эффективности реализациинацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Чтобы выявить наиболее успешные практики и «болевые точки» активисты и эксперты ОНФ провели десятки встреч с трудовыми коллективами и руководителями производственных предприятий в Свердловской, Тверской, Самарской и Рязанской областях, а также опросили сотни граждан, занятых в различных отраслях экономики.

«На вопрос, насколько хорошо организован труд граждан на их рабочих местах 41% респондентов отметили, что рабочие процессы выстроены, но есть, что улучшить, а более 30% — что они выстроены плохо или вовсе отсутствуют, — рассказал сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей Алексей Комиссаров, — Одновременно мы опросили сотрудников предприятий, которые уже год участвуют в нацпроекте: более половины из них поставили от 8 до 10 баллов организации процессов. Они отметили, что их труд стал лучше организован, а ненужной работы стало меньше».

По его словам, опрос граждан показал, чтоподавляющее числореспондентов (66%)услышали о нацпроекте впервые. Очевидно, что необходимо, во-первых, усилить информирование граждан о нем, а во-вторых, перевести сам язык нацпроекта с «экспертного» на «народный».

"Кроме того, сегодня в вузах и колледжах практически не преподают основы «производственной эффективности». То есть многие выпускники в принципе не знают, что производительность труда — это целая наука, даже образ мышления, необходимый будущему руководителю. Предлагаем ввести в учебные планы по всем основным специальностям профессионального образования сквозную дисциплину «Операционная эффективность». ОНФ разработал методические указания по ее преподаванию. Каждый студент в будущем может стать управленцем, а значит он должен владеть основами философии постоянных улучшений, приемами по борьбе с потерями, системой подачи рацпредложений и цифровыми методами повышения эффективности рабочего процесса. Все эти навыки помогут будущим управленцам в любой области максимально эффективно организовать труд своих подчиненных», — рассказал Алексей Комиссаров.

Он добавил, что обязательным условием программы должна стать стажировка студентов на предприятиях-участниках нацпроекта, в «бережливых поликлиниках» и МФЦ. Инициативу предлагается реализовать совместно с Министерством экономического развития РФ.

Опрос также помог понять, какие изменения в работе государственных служб занятости наиболее существенны для граждан, отметил директор Координационного центра ОНФ по восстановлению экономики, председатель общественно-экспертного совета «Производительность труда и поддержка занятости», руководитель проекта «Профстажировки 2.0» Илья Семин.

Выяснилось, что 57%опрошенных предложили расширить базу данных предагаемых вакансий, 48% — упростить и сделать удаленными все регистрационные процедуры.

«В ответ на запросы населения ОНФ разработал и предложил профильным ведомствам «Народный стандарт Службы занятости 2.0» — комплексный набор предложений по значительному повышению стандартов работы служб занятости. Многие наши предложения были учтены в итоговом государственном стандарте, по которому в 2019 году в 16-ти пилотных регионах началась модернизация работы служб занятости», — отметил Илья Семин.

Особый акцент был сделан на необходимости продолжения цифровой трансформации СЗН. Если бы этот процесс не был запущен 2 года назад в рамках национального проекта — не получилось бы организовать массовую дистанционную постановку на учёт безработных в условиях пандемии весной 2020 года.

По его словам, опыт пандемии, с которой столкнулся весь мир, указал на необходимость реформировать органы занятости с учетом новых вызовов.

«Например, часть граждан, де-факто являющихся безработными, не смогли получить этот статус в период пандемии. В большинстве случаев это было связано с затрудненными межведомственными взаимодействиями, несовпадением прописки и фактического места проживания граждан. Поэтому надо продолжать работать в направлении создания единой базы данных, которая позволит обеспечить дистанционную постановку на учет в более короткие сроки, а также создаст условия для экстерриториального оказания услуг безработным гражданам», — добавил Илья Семин.

В доклад также вошли конкретные рекомендации, которые могут быть учтены в дальнейшей работе по повышению производительности труда в стране. В частности, предлагается создать для всех действующих и потенциальных участников единую цифровую платформу, где будут собраны типовые решения по повышения производительности, база знаний и успешных практик, действующие меры поддержки.

Также предлагается разработать комплекс мер, побуждающих работодателей создавать комфортные условия труда для сотрудников и поощрять здоровый образ жизни и занятия спортом.

Заместитель министра экономического развития РФ Петр Засельский рассказал о текущих результатах реализации нацпроекта и изменениях, которые вошли в его новую редакцию.

«К концу года современным управленческим навыкам «бережливого производства» будет обучено около 4,5 тысяч представителей предприятий руководящего состава. Более 160 компаний прошли обучение по программе экспортного акселератора, было заключено около 100 контрактов предприятий по входу на зарубежные рынки. Мы считаем, что это очень хороший результат, потому что многие из этих компаний никогда раньше не работали с внешними рынками» — рассказал Петр Засельский.

Он также отметил, что с учетом опыта 2019−2020 годов, когда предприятия на несколько месяцев останавливались, решено оставить адресную поддержку предприятий и обучение управленческих кадров. Учитывая эффективность работы экспортных контрактов, это направление решено тоже оставить в Нацпроекте.

«Мы решили сосредоточиться на теме производительности труда и сделать упор на экономическую составляющую этого национального проекта. Первое — это создание цифровой экосистемы национального проекта, в которую включено ряд платформ, которые будут служить ускорению цифровизации автоматизации как бизнес-процессов предприятий, так и производства», — отметил Петр Засельский.

Он также рассказал, что расширяется функционал Федерального центра компетенций: в ближайшие два года будут запущены 6 направлений поддержки предприятий. Это работа с корпоративной структурой, логистикой, в продажах, маркетинге и другие.

Директор Центра системных трансформаций экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, победитель конкурса «Лидеры России» Михаил Кузнецов рассказал об успешном опыте автоматизации и геймификации флагманской программы «Лидеры производительности».

«Мы собрали группу из «Лидеров России» и придумали увлекательную онлайн-игру, где участники являются командой топ-менеджеров компании и занимаются маркетингом, финансами, hr, производством — всеми функциями с целью повысить производительность труда и занять в конкурентной борьбе долю рынка. Мы создали некие «управленческие шахматы», онлайн бизнес-симулятор, на котором прошли обучение более 2000 участников. Кроме того, в 6 раз выросла производительность труда самих преподавателей программы», — отметил Михаил Кузнецов.