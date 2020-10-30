Москва, , 17:10 — REGNUM Администрация социальной сети Twitter пометила публикацию репортажа RT о выборах в США как «вводящую в заблуждение». В репортаже говорится о проблемах, которые могут возникнуть в США во время голосования и при подсчете голосов. После маркировки материала администрацией ресурса пользователи не могут делать ретвит публикации и отвечать на нее.

«Twitter, Facebook, YouTube (Google) под разными предлогами, но целенаправленно ущемляют интересы российских граждан, ангажировано и предвзято модерируют пользовательский контент, осуществляют на своих площадках цензурирование российских СМИ», — считает первый заместитель председателя Комиссии по развитию информационного общества Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей РФ Александр Малькевич.

«Акты цензуры со стороны иностранных интернет-платформ показывают, что необходимы изменения и усовершенствования законодательства в сфере регулирования интернета. Эти изменения направлены на то, чтобы защитить права российских граждан и обеспечить для них безопасную и комфортную онлайн-среду», — подчеркнул общественный деятель в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Органы власти сегодня ведут активную работу не только по борьбе непосредственно с вопиющими нарушениями со стороны иностранных интернет-платформ, но и по разработке мер воздействия на компании с целью принуждения их к беспрекословному соблюдению действующего законодательства РФ», — отметил он.

А Александр Малькевич также напомнил слова главы России Владимира Путина о том, что Россия «не будет следовать каким-то сложившимся иностранным схемам регулирования интернета, а разрабатывает свою модель регулирования, с учётом мирового опыта».

«Действительно, мы должны найти свою схему, свою модель, потому так, как было раньше — а на самом деле не было никак — не может дальше продолжаться. Эти псевдогиганты чувствуют себя выше государств и правительств, навязывают свою волю всему миру. И, если их не поставить под контроль, последствия могут стать реально необратимыми.

«У нас есть следующий год, чтобы отработать все необходимые схемы и решения. По нам, конечно, будут бить вокруг думской избирательной кампании. Но, если до 2024 года мы ничего не решим, мы можем потерять нашу страну. Сейчас речь реально идет о работе в сфере цифрового суверенитета нашей страны», — подчеркнул Александр Малькевич, завершая свой комментарий.

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