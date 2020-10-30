Москва, , 17:04 — REGNUM Несколько участников акции протеста у посольства Франции в Москве были задержаны полицией. Об этом 30 октября сообщило издание «Подъём» в телеграм-канале.

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СМИ разместило видеозапись задержания. На кадрах стражи порядка заводят в полицейский автобус несколько человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве у здания посольства Франции два дня проходили акции протеста.

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