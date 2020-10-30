Ханты-Мансийск, , 17:03 — REGNUM В Югре из резервного фонда правительства ХМАО выделены дополнительные средства на борьбу с COVID-19 в размере 151,3 млн рублей. Об этом сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

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На эти деньги запланировано приобретение лекарственных препаратов против COVID-19 в стационары, а также в амбулаторных условиях для граждан в возрасте 60 лет и старше, людей, имеющих хронические заболевания, а также сниженный иммунитет.