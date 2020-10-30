Нижний Новгород, , 17:01 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал распоряжение о продлении срока действия бесплатного проезда в общественном транспорте для медицинских работников и волонтеров — вплоть до отмены режима повышенной готовности, введенного из-за пандемии коронавируса.

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»Для нас очень важно поддержать тех, кто сегодня на передовой линии в борьбе с пандемией: защищает здоровье людей, добровольно помогает в больницах, заботится о тех, кто вынужден соблюдать полную самоизоляцию», — подчеркнул глава региона.

Отметим также, что из-за усиления мер противодействия распространению коронавирусной инфекции, с 1 ноября в Нижегородской области будет временно приостановлено действие льготных проездных для граждан старше 65 лет.

Причиной тому послужило введение в регионе нормы об обязательной самоизоляции пожилых граждан.