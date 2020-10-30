Ставрополь, , 17:47 — REGNUM Студенты высших и средних учебных заведений, а также учреждений дополнительного образования Ставрополья будут учиться дистанционно с 1 по 15 ноября включительно. Это следует из постановления главы региона Владимира Владимирова о внесении изменений в комплекс мер по снижению рисков распространения коронавируса.

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Ранее стало известно, что осенние каникулы на Ставрополье из-за COVID-19 продлят на одну неделю: школьники также будут отдыхать до 16 ноября. При этом губернатор поручил краевым министерствам образования и здравоохранения провести перед началом новой учебной четверти тестирование учителей на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне на Ставрополье было зарегистрировано 195 случаев заражения коронавирусом нового типа, что стало «рекордным» суточным приростом в крае с начала пандемии. По данным на утро 30 октября, в регионе COVID-19 выявили почти у 21,1 тыс. человек. Из них выздоровели более 15,8 тыс. человек, 422 пациента скончались.

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