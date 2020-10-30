Коркино, Челябинская область, , 16:43 — REGNUM В Коркино Челябинской области возбудили уголовное дело по факту длительного непредоставления жилья девушке-сироте. Основанием стали публикации в СМИ, сообщает региональное управление СКР.

По имеющимся у следователей данным, жильё должны были предоставить должностные лица администрации Коркинского района. В июле 2020 года суд обязал их сделать это. Однако документы, которые были сданы в органы опеки, потеряли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СКР проводил доследственную проверку. Теперь возбуждено уголовное дело по факту халатности. Руководство регионального следственного управления держит его на контроле.

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