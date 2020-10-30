Воскресенск, Московская область, 30 октября 2020, 16:51 — REGNUM В Московской области остановили незаконное обращение с отходами на территории промышленной зоны «Красный строитель» в Воскресенске. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Подмосковья.
Незаконную деятельность пресекли инспекторы эконадзора совместно с сотрудниками Воскресенской городской прокуратуры и УМВД России по городскому округу Воскресенск. Отмечается, что на территории объекта утилизировали и сжигали отходы, в том числе повышенного класса опасности.
«В ходе осмотра зоны обнаружен ангар, в котором складировались опасные отходы: ртутные термометры, аккумуляторы, литиевые батареи. Здесь же зафиксированы разливы неустановленной жидкости», — отмечено в сообщении.
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