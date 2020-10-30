Воскресенск, Московская область, , 16:51 — REGNUM В Московской области остановили незаконное обращение с отходами на территории промышленной зоны «Красный строитель» в Воскресенске. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Подмосковья.

Незаконную деятельность пресекли инспекторы эконадзора совместно с сотрудниками Воскресенской городской прокуратуры и УМВД России по городскому округу Воскресенск. Отмечается, что на территории объекта утилизировали и сжигали отходы, в том числе повышенного класса опасности.

«В ходе осмотра зоны обнаружен ангар, в котором складировались опасные отходы: ртутные термометры, аккумуляторы, литиевые батареи. Здесь же зафиксированы разливы неустановленной жидкости», — отмечено в сообщении.

Читайте ранее в этом сюжете: В подмосковном лагере началась смена для слабослышащих детей

Читайте развитие сюжета: В Подмосковье следователи проверят информацию о проживании ребёнка в хижине