Волоколамск, Московская область, , 16:31 — REGNUM Группа слабослышащих детей со всех районов Подмосковья отправилась на отдых в детский оздоровительный лагерь «Осташево» в Волоколамском округе. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Подобная смена проводится в этом лагере второй раз. Для детей подготовлена специальная образовательная и творческая программа.

«С ними будут работать сурдопереводчики, квалифицированные вожатые и педагоги дополнительного образования, социальные педагоги и психологи», — сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье названы округа-лидеры по числу новых случаев коронавируса