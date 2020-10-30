Рязань, , 16:26 — REGNUM Мужчину, который пытался перебросить на территорию исправительной колонии строгого режима запрещённые предметы, задержали в Рязани. Для заключённых предназначались теннисные мячи, начинённые наркотиками, и дрожжи, сообщили ИА REGNUM 30 октября, а пресс-службе регионального УФСИН.

Сотрудники оперативного отдела ИК-2 задержали мужчину, в карманах куртки которого находились теннисные мячи, обёрнутые клейкой лентой. В мячах были спрятаны два пакета с веществами растительного происхождения, а также свёртки светлого и тёмного цвета. Экспертиза установила, что в упаковках содержалось 29,5 граммов марихуаны и 2,85 граммов героина. При себе у мужчины также обнаружили сотовый телефон и 36 пакетов дрожжей, общим весом 1,8 кг.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.