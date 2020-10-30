Сочи, Краснодарский край, 30 октября 2020, 16:23 — REGNUM Сильные ливни, грозы прогнозируются на территории города-курорта Сочи Краснодарского края 31 октября — 2 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Спасатели предупреждают о вероятности возникновения ЧС, связанных с затоплением и подтоплением территорий и сельхозугодий, населенных пунктов, резкими подъемами уровней рек, затоплением и подтоплением пониженных участков.
Также на период 1−2 ноября синоптики прогнозируют опасность формирования смерчей над Чёрным морем на участке Магри — Веселое. Спасатели напоминают, что при усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий, находиться в помещениях.