Сочи, Краснодарский край, , 16:23 — REGNUM Сильные ливни, грозы прогнозируются на территории города-курорта Сочи Краснодарского края 31 октября — 2 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«Днём и до конца суток 31 октября, в течение суток 1 ноября, ночью и утром 2 ноября на территории МО город-курорт Сочи ожидаются местами сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом; на реках подъёмы уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объёма», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС.

Спасатели предупреждают о вероятности возникновения ЧС, связанных с затоплением и подтоплением территорий и сельхозугодий, населенных пунктов, резкими подъемами уровней рек, затоплением и подтоплением пониженных участков.

Также на период 1−2 ноября синоптики прогнозируют опасность формирования смерчей над Чёрным морем на участке Магри — Веселое. Спасатели напоминают, что при усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий, находиться в помещениях.