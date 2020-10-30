Москва, , 16:12 — REGNUM В Москве временно закроют католическую церковь святого Людовика, расположенную на Малой Лубянке. Об этом 30 октября сообщается на странице «Архиепархия Божией Матери в Москве» в Facebook.

Церковь не будет работать с 1 по 4 ноября, решение об этом принял митрополит. Причина — протесты, которые проходят в Москве у посольства Франции.

«По причине несанкционированных действий у посольства Франции в Москве и по настоятельной рекомендации гражданских властей, в целях проведения профилактических мер по обеспечению безопасности прихожан и храма — митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве принял решение о закрытии храма Святого Людовика в Москве по 4 ноября включительно», — сказано в тексте.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве второй день продолжаются протесты у здания посольства Франции. Несколько десятков мусульман недовольны публикацией карикатур на тему религии и поддержкой, которую авторы получают у французских властей.