Нижневартовск, Югра, , 16:11 — REGNUM В Югре Нижневартовская городская больница перепрофилируется с 1 января в 2021 года. Соответствующее распоряжение подписано главой ХМАО Натальей Комаровой, сообщает gorod3466.ru.

Больницу передают другим медицинским организациям — городской поликлинике, клинической больнице и клиническому перинатальному центру. Специалистов тревожит неизвестность, так как штатное расписание нового объединённого медучреждения не утверждено.

На данный момент врачи и медсёстры ждут, когда представители департамента здравоохранения ХМАО объяснят их будущее.