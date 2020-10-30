Куала-Лумпур, , 16:08 — REGNUM Девять немусульманских молельных домов, в том числе храмы и церкви, расположенные в Нилае (Малайзия) были закрыты, сообщает издание Republika.

Известно, что все небольшие молитвенные дома, которые не зарегистрированы правительством штата, должны быть закрыты, чтобы ограничить распространение COVID-19.

Напомним, по последним данным в Малайзии выявлено 30 889 носителей SARS-CoV-2 и 249 случаев смерти.

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