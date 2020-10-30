Брюссель, , 16:07 — REGNUM Только вакцины, произведённые на территории Европейского союза, будут являться частью стратегии ЕС по борьбе с коронавирусом, сообщил 30 октября журналистам представитель Европейской комиссии Эрик Мамер.

Мамер «Мы подписываем соглашения о поставках вакцины только со странами, которые будут производить вакцину на территории ЕС, и не ведём переговоры с Россией или Китаем».

По словам представителя ЕК, другие, не произведённые в ЕС, вакцины тоже могут быть на рынке вакцин в ЕС, но при условии, что они пройдут «глубокую процедуру сертификации». И даже при этом «частью стратегии вакцинации ЕС» им не быть.

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Как пояснил Мамер, стратегия вакцинации Европейского союза заключается в том, что вакцина заказывается у производителя по предоплате.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два дня назад глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что массовое производство вакцины от коронавируса ожидается к началу апреля 2021 г.

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