Москва, , 16:03 — REGNUM Цены на препараты от коронавируса по всей стране сильно «прыгают» и часто завышаются, и власти должны следить за этим, подчеркнул председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе онлайн-приема граждан в Общественной приемной партии в пятницу, 30 октября.

Обратить внимание на эту проблему попросил врач-анестезиолог Николай Чернышук из Краснодарского края. Он рассказал о том, что отпускные цены на «Арепливир» — производный препарат «Фавипиравира», рекомендованного для лечения коронавируса — зачастую выше рекомендованных.

Дмитрий Медведев отметил, что «Арепливир» доказал свою эффективность и включен в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), и цена на него регулируется государством.

«Я буквально недавно уточнял ситуацию по поводу этого препарата у министра здравоохранения. Цены действительно «прыгают», их нужно отслеживать и регулировать. Сейчас ФАС установил предельно допустимую отпускную цену. Но в различных аптеках ситуация отличается. Я тоже знаю, пишут: рекомендованная цена есть, ФАС следит, а цена все равно выше, особенно в крупных городах», — подчеркнул Дмитрий Медведев. Он сказал, что встречает жалобы на цены и в социальных сетях. На это нельзя закрывать глаза, убежден председатель партии.

Дмитрий Медведев напомнил, что сам механизм ЖНВЛП начали апробировать несколько лет назад и в целом он себя неплохо зарекомендовал.

«Да, шероховатости есть, но это позволяет государству держать тот «костяк», основной набор лекарственных препаратов. Потому что раньше цены вот так «прыгали». Этот список помогает. Вы правы, это задача Правительства, Минздрава региональных властей — следить за тем, чтобы эти рекомендованные цены не нарушались. А в случае необходимости применять и меры ответственности. К сожалению, в ряде случаев даже на проблемах, на сложных ситуациях, даже на эпидемии стараются зарабатывать деньги, которые не положено зарабатывать. С этим нужно бороться. И партия будет в этом смысле принимать все необходимые меры», — сказал председатель «Единой России».

Отметим, во всех регионах страны с 21 октября «Единая Россия» запустила мониторинг цен на лекарства от коронавируса. Он проходит в рамках партпроекта «Народный контроль». Первые результаты проверок поступили 28 октября и переданы в территориальные органы ФАС.

Дмитрий Медведев напомнил также, что федеральный бюджет выделил средства на закупку препаратов для лечения от коронавируса в регионы.

«Насколько я понимаю, в методические рекомендации Минздрава также внесены изменения для того, чтобы позволить использовать этот препарат для тех, кто лечится амбулаторно, и чтобы он выделялся бесплатно как жизненно важный и необходимый лекарственный препарат. Надеюсь, так это и будет происходить, потому что сейчас это исключительно важно», — резюмировал председатель партии.

Как ранее сообщало ИА РЕ, накануне президент России Владимир Путин поручил выделить 5 млрд руб. на эти цели.